شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن تدين محاولات الحوثي استهداف المملكة والان نبدء بالتفاصيل
وقال سفير الولايات المتحدة لدى المملكة جون أبي زيد إن الولايات المتحدة تدعو المجتمع الدولي إلى تمديد حظر السلاح الإيراني، لوقف تدفق الأسلحة إلى الحوثيين، ووقف هذه الهجمات البشعة التي تشنها ميليشيا الحوثي على الشعب اليمني وجيران اليمن.
وأكد السفير أبي زيد أن الولايات المتحدة تدعم العملية التي تقودها الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سلمي للصراع، وتحث الأطراف على التفاوض تحت رعاية الأمم المتحدة من أجل إنهاء معاناة الشعب اليمني.
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