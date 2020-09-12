شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الأردني: انفجار مستودعات الذخيرة بسبب ارتفاع درجات الحرارة والان نبدء بالتفاصيل
وكان انفجار قوي هز مستودعًا للذخائر في منطقة الطافح غير مأهولة، قرب مدينة الزرقاء شرقي العاصمة الأردنية عمّان.
وبحسب بيان الجيش، الذي أوردته وكالة الأنباء الأردنية الحكومية «بترا»، فإن الارتفاع الشديد في درجات الحرارة أدى إلى حدوث تفاعل في المادة الكيميائية الموجودة داخل إحدى حشوات قذائف الهاون، مما أدى إلى وقوع الانفجار.
وهزّت سلسلة انفجارات قوية مدينة الزرقاء في ساعة مبكرة، أمس، وقالت الحكومة وقيادة الجيش إنه لم ترد أنباء عن حدوث إصابات نتيجة الانفجارات التي وقعت في الصحراء شرقي ثاني أكبر مدن الأردن.
وأضاءت ألسنة اللهب الضخمة ليل الصحراء، وأمكن رؤيتها من مسافة بعيدة بلغت حد العاصمة عمان الواقعة على بُعد 35 كيلو مترًا باتجاه الجنوب الغربي.
وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة إن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الانفجار «نتج عن تماس كهربائي في المستودعات التي تقع في منطقة معزولة وغير مأهولة وتخضع للمراقبة المباشرة بواسطة الكاميرات».
وقال العضايلة إن المستودع يحتوي على قنابل مورتر متقادمة وغير صالحة للاستعمال.
وأغلقت قوات الأمن الزرقاء، وهي مدينة صناعية واسعة، ومنعت السيارات من دخولها أو الخروج منها. وقال سكان في أجزاء من المدينة إن نوافذ منازلهم تهشمت وأمكن رؤية ألسنة لهب ضخمة.
ويشهد الأردن منذ نحو أسبوع موجة حر أدت إلى ارتفاع درجات الحرارة في بعض المناطق إلى أكثر من 48 درجة مئوية.
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