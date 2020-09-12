شكرا لقرائتكم خبر عن أردوغان يشن حملة اعتقالات جديدة ضد المعارضين والان نبدء بالتفاصيل

يشن نظام الرئيس التركي أردوغان حملة اعتقالات واسعة جديدة ضد المعارضين بعد اشتعال الغضب ضد سياسات الحكومة الفاشية على الصعيد الدولي، إضافة إلى ما تشهده البلاد من انهيار في المجالات الاقتصادية.

وأمر الادعاء العام التركي، أمس الجمعة، باحتجاز أكثر من 100 شخص يشتبه في أنهم من أتباع المعارض المقيم في الولايات المتحدة فتح الله جولن، الذي تتهمه السلطات التركية بتدبير محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها البلاد في عام 2016.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن حملة الاعتقالات تركزت في مدن إسطنبول وأنقرة وبالق أسير، مشيرة إلى أنه تم إصدار أوامر ضبط وإحضار بحق ما لا يقل عن 117 شخصًا، بينهم عسكريون، من الجيش والشرطة، ومحامون.

وتتهم أنقرة جولن بالوقوف وراء محاولة الانقلاب الفاشلة، وتقول إنه يقود حركة للتغلغل في أجهزة الدولة والجيش. وتصنف تركيا حركة جولن «منظمة إرهابية». وينفي جولن، الحليف السابق للرئيس أردوغان، هذه الاتهامات.

يُذكر أنه منذ الانقلاب الفاشل، جرى اعتقال أو طرد عشرات الآلاف من العسكريين وموظفي الخدمة العامة من الخدمة.