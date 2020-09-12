- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر سيول جارفة تجتاح لبنان واستنفار الدفاع المدني.. فيديو وصور والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - سيول جارفة تجتاح لبنان واستنفار الدفاع المدني.. فيديو وصور
السبت 12 سبتمبر 2020
الخليج 365
شهدت بعض المناطق في لبنان سيول جارفة، مساء الجمعة، فيما تداول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي لقطات فيديو ترصد السيول، بينما دعا وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية عباس مرتضى فرق الوزارة للإستنفار، بعد تلقيه معلومات عن سيل متجه إلى منطقة "البقاع الشمالي – رأس بعلبك – القاع – الهرمل".
ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان عن محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر قوله إن "السيول التي ضربت بلدتي رأس بعلبك والفاكهة - الجديدة مساء اليوم، هي تحت السيطرة، وتجري في مسارها الطبيعي.
وأضاف محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر، أنه تم استنفار الدفاع المدني وغرفة إدارة مخاطر الكوارث في محافظة بعلبك الهرمل"، كما أهاب باللبنانيين أن يتوخوا الحيطة والحذر وعدم الإقتراب من مجرى السيل حفاظا على سلامتهم".
إجتاحت سيول بلدة الفاكهة - الجديدة في بعلبك مصدرها السلسلة الشرقية pic.twitter.com/zHhOWNMn3c— Keserwan 24🇱🇧🇱🇧 (@keserwan24) September 11, 2020
كانت هذه تفاصيل خبر سيول جارفة تجتاح لبنان واستنفار الدفاع المدني.. فيديو وصور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.