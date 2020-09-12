السيسي يبارك التطبيع البحريني مع العدو الإسرائيلي

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – القاهرة

هنأ الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في اتصال هاتفي مساء الجمعة 11 سبتمبر/أيلول، ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة على خطوة المملكة بالتطبيع مع الاحتلال واصفا إياها “بالهامة” نحو تحقيق السلام والاستقرار في الشرق الاوسط وتسوية القضية الفلسطينية.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية ،السفير بسام راضي إن ملك البحرين أعرب خلال المكالمة الهاتفية عن تقديره وامتنانه لهذه اللفتة من الرئيس السيسي ،مثمنا الجهود المصرية لتحقيق الامن والاستقرار في المنطقة.

وكان السيسي في وقت سابق قد أصدر بيانا قال فيه إنه تابع باهتمام بالغ البيان الثلاثي الصادر من الولايات المتحدة بشأن التوافق حول إقامة علاقات دبلوماسية بين البحرين وكيان الاحتلال ،مثمنا فيه دور القائمين على ما وصفه “بالخطوة التاريخية”.