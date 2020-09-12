شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى يكشف كيف تعمد "الإرهابية" لتشويه الإنجازات لضرب استقرار مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن بالبرلمان، أن ممارسات جماعة الإخوان الإرهابية أصبحت معروفة لدى الجميع ومكشوفة لدى الشارع المصرى، والذى اعتاد أنه أى إنجاز ستقوم به الدولة المصرية سيكون له رد بتشويهه من قبل الإخوان .

وأضاف وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، أن الإخوان تعمد دائما لتشويه أى خطوة تأتى بالنفع على المواطن والإدعاء كذبا بأنها تسعى لما هو ضد المواطن أو التلاعب على وتر "شقى العمر أو الضغط عليه" والحقيقة أن الهدف دائما هو اتخاذ مسلك قانونى أو اصلاحى يعود بالنفع لاحقا على المواطن، مشيرا إلى أن ذلك ليس بهدف صالح المواطن بل هو لخدمة أغراضهم هم فيما سيسمح لهم بالعودة للسلطة من جديد وهو حلم لن يصلوا إليه مهما حاولوا فالشارع أيقن خطر الإخوان وما قاموا به من استباحة للدماء وضرب للفتن لتطويع ذلك لأهدافهم وما عشناه من مخاطر خلال فترة 30 يونيو بمجرد رحيلهم عن الحكم .

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وشدد وكيل لجنة التضامن بالبرلمان، أن هدفهم هو ضرب استقرار البلاد وتعريضهم للخطر وذلك من خلال التركيز على قضايا شعبوية تمكنهم من خلال قلب الحقائق بتعطيل الخطط والانجازات التى تتحرك فيها وهو ما تستهدفه قوى معادية ضد الدولة المصرية للنيل منها وضرب استقرارها .

ولفت أبو حامد، إلى أن قانون التصالح فى مخالفات البناء تعمد الإخوان إلى تشويهه ليس لصالح الأنحياز للمواطن بل لضرب الفتن وهز الثقة بين المواطن والدولة، مشددا أن القانون يستهدف حصول المواطن على مركز قانونى فى وحدته ومن ثم التحرك بحرية فى بيعها بعد ذلك أو الحصول على مرافق بشكل مقنن ومرخص .