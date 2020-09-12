الجمعية العامة للأمم المتحدة تتبنى قرارًا بشأن وباء كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - نيويورك- (د ب أ):
وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة على قرار بشأن التعامل مع وباء فيروس كورونا على الرغم من اعتراضات الولايات المتحدة وإسرائيل، اللتين احتجتا على تعديل كوبي ناجح في اللحظة الأخيرة يحث بشدة الدول على معارضة أي عقوبات اقتصادية أو مالية أو تجارية أحادية الجانب.
وتبنت المنظمة العالمية القرار يوم الجمعة بأغلبية 169 صوتا مقابل اعتراض صوتين. وأظهرت الجمعية العامة الأكثر تمثيلا في الأمم المتحدة عرضا قويا للوحدة في معالجة فيروس كورونا، على الرغم من أن العديد من الدول كانت تأمل في تبني القرار بالإجماع.
والقرار غير ملزم قانونا، وهو "يدعو إلى التعاون الدولي المكثف والتضامن لاحتواء الوباء والتخفيف من تأثيره والتغلب عليه" ويحث الدول الأعضاء على "تمكين جميع البلدان من الحصول في الوقت المناسب دون عوائق على التشخيص والعلاجات والأدوية واللقاحات الجيدة والآمنة والفعالة بتكلفة معقولة".
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