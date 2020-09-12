ولاية أوريجون الأمريكية تستعد لتسجيل "وفيات جماعية" وفقدان العشرات

محمد اسماعيل - القاهرة - سان فرانسيسكو- (د ب أ):

تستعد ولاية أوريجون الأمريكية لتسجيل عدد كبير من الوفيات علاوة على فقدان عشرات الأشخاص فيما لا تزال تستعر حرائق الغابات التي أتت على مليون فدان (400 ألف هكتار).

وقال أندرو فيلبس، مدير مكتب إدارة الطوارئ في أوريجون في مؤتمر صحفي "نحن نستعد لتسجيل وفيات جماعية بناء على ما نعرفه وعدد المباني التي انهارت".

وقالت كيت براون حاكمة ولاية أوريجون إن التقارير الأولية من شرطة الولاية تشير إلى فقدان عشرات الأشخاص خارج مدينة بورتلاند.

وأضافت براون: "لقد كانت أياما قليلة صعبة"​