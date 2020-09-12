"كورونا" عربياً: انخفاض معدل الإصابات اليومية.. و128 وفاة جديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شعبان:

جرافيك- مايكل عادل:

سجّلت الدول العربية 8 آلاف و932 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المُستجدّ، ليوم 11 سبتمبر الجاري، ليرتفع إجمالي عدد المُصابين إلى مليون و399 ألفاً و899 حالة، فيما حصد الوباء أرواح 25 ألفاً و713 شخصاً، بعد تسجيل 128 حالة وفاة جديدة، على ما أظهر مؤشر جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية.

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وشهد عدّاد الإصابات اليومي انخفاضاً بنحو 50%، مقارنة بيوم 10 سبتمبر الجاري، الذي شهد صعوداً كبيراً في معدل الإصابات اليومية، بتسجيل 17 ألفاً و517 إصابة جديدة بـ"كوفيد-19".

ولم تسجّل كل من السودان وموريتانيا وعمان وجيبوتي وجزر القمر إصابات أو وفيّات جديدة اليوم.