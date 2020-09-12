ترامب يزعم أن بايدن يتعاطى مقويات لإلقاء خطاباته الانتخابية

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ):

زعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، دون تقديم أي دليل، أن المرشح الديمقراطي للرئاسة جو بايدن يتعاطى عقاقير مقوية من أجل إلقاء خطاباته العامة.

وقال ترامب في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز الأمريكية، والمقرر أن يتم بثها كاملة يوم غد السبت: "أعتقد أن هناك احتمالية ربما لوجود عقاقير ، هذا ما أسمعه". وتم عرض مقطعين مصورين من المقابلة بشكل مسبق.

ولطالما سعى ترامب 74 عاما، إلى رسم صورة لبايدن 77 عاما، بأنه يعانى من خرف الشيخوخة ، في إطار أساليب حملته الانتخابية.

كما قال ترامب إنه ليس قلقا بشأن وقوع أعمال عنف خلال يوم الاستحقاق الانتخابي. وقال: "سنخمدها سريعا للغاية إذا ما حدثت".