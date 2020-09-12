أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، بالمملكة العربية السعودية، عن نتائج القبول المبدئي للمديرية العامة للسجون على رتبة جندي.

رابط نتائج المرشحين للمديرية العامة للسجون بالسعودية:

يمكن للمتقدمين، معرفة النتائج النهائية للقبول للمديرية العامة للسجون، وذلك من خلال الدخول على بوابة "أبشر" من هنــــــــــا.

موعد حضور المتأهلين للمديرية العامة للسجون بالسعودية:

الحضور بالزي الرياضي في تمام الساعة 7:00صباحاً لموقع المقابلة في مدينة الرياض بمبنى القبول والتسجيل في (حي المربع) ( بجانب وزارة النقل )، حسب اليوم المحدد لكل طالب كما هو موضح بالرسالة النصية.

المستندات المطلوبة عند الحضور للمتأهلين للمديرية العامة للسجون

بالسعودية:

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- إحضار نموذج موعد المراجعة الذي تم طباعته عبر بوابه (ابشر ـ التوظيف).

- إحضار أصل بطاقة الهوية الوطنية سارية المفعول وصورة واضحة منها .

- إحضار أصل الشهادة الدراسية وصورة مصدقه منها.

- إحضار أصل الشهادات الإضافية في حال تقديمها على بوابة (أبشر ـ التوظيف) مع صور منها.

- إحضار(4) صور حديثة (مقاس4x6) مكشوف الرأس.



- إحضار ملف أخضر علاق توضع فيه جميع المتطلبات السابقة.