أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، بالمملكة العربية السعودية، عن نتائج القبول المبدئي للمديرية العامة للسجون على رتبة جندي.
رابط نتائج المرشحين للمديرية العامة للسجون بالسعودية:
يمكن للمتقدمين، معرفة النتائج النهائية للقبول للمديرية العامة للسجون، وذلك من خلال الدخول على بوابة "أبشر" من هنــــــــــا.
موعد حضور المتأهلين للمديرية العامة للسجون بالسعودية:
الحضور بالزي الرياضي في تمام الساعة 7:00صباحاً لموقع المقابلة في مدينة الرياض بمبنى القبول والتسجيل في (حي المربع) ( بجانب وزارة النقل )، حسب اليوم المحدد لكل طالب كما هو موضح بالرسالة النصية.
المستندات المطلوبة عند الحضور للمتأهلين للمديرية العامة للسجون
بالسعودية:
- إحضار نموذج موعد المراجعة الذي تم طباعته عبر بوابه (ابشر ـ التوظيف).
- إحضار أصل بطاقة الهوية الوطنية سارية المفعول وصورة واضحة منها .
- إحضار أصل الشهادة الدراسية وصورة مصدقه منها.
- إحضار أصل الشهادات الإضافية في حال تقديمها على بوابة (أبشر ـ التوظيف) مع صور منها.
- إحضار(4) صور حديثة (مقاس4x6) مكشوف الرأس.
- إحضار ملف أخضر علاق توضع فيه جميع المتطلبات السابقة.
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