بعد إعادة نشر الرسوم المسيئة.. ‏”القاعدة” تهدد صحيفة شارلي إيبدو

كتبت أسماء لمنور في السبت 12 سبتمبر 2020 01:14 صباحاً - منذ ساعتين

هدد تنظيم القاعدة صحيفة شارلي ايبدو الفرنسية بهجوم مماثل لذلك الذي حدث عام 2015 وطال موظفيها، وذلك بعد إعادة نشرها رسوما كاريكاتورية للنبي محمد، وفق ما ذكر الجمعة، موقع سايت الذي يتابع نشاطات الجهاديين.

وحذرت القاعدة في نشرتها “أمة واحدة” الصحيفة الساخرة بأنها ستكون مخطئة اذا ما اعتقدت أن اعتداءات 2015 كانت لـ”مرة واحدة” فقط، بعد اعادة نشرها “رسوما حقيرة” في عدد لمناسبة بدء محاكمة المشتبه بتنفيذهم الاعتداء في باريس.

وجاءت هذه التصريحات في النسخة الإنجليزية من النشرة التي أحيت ذكرى هجمات 11 ايلول 2001 التي نفذها التنظيم.

وذكرت “أمة واحدة” أن رسالتها الى الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون هي “نفسها” التي وجهتها الى فرنسوا هولاند الذي كان رئيسا خلال اعتداءات عام 2015. وقالت إن فرنسا بقيادة ماكرون “أعطت الضوء الأخضر” لإعادة نشر الرسوم.

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وفي كانون الثاني 2015، استهدف الجهاديون شريف وسعيد كواشي وأميدي كوليبالي صحيفة شارلي إيبدو وقتلوا 17 شخصاً بينهم عدد من أبرز محرري الأسبوعية الساخرة، إضافة إلى ثلاثة عناصر شرطة وعامل وزبائن في محل لبيع الأطعمة اليهودية.

وتشهد المحاكمة التي بدأت في 2 ايلول ومن المتوقع أن تستمر حتى تشرين الثاني محاكمة 14 مشتبها بهم في المشاركة بالهجوم، على الرغم من مقتل جميع الجناة. وقال رئيس تحرير شارلي ايبدو ‏ لوران سوريسو والمعروف باسم ريس الذي أصيب بجروح بليغة في كتفه خلال الهجوم انه غير نادم لاعادة نشر الرسوم. وأضاف “ما أنا نادم عليه هو رؤية الناس يحاربون قليلا للدفاع عن الحرية. اذا لم ندافع عن حريتنا سنعيش كالعبيد وسنروّج لعقيدة مميتة”.

واستدعت إعادة نشر الرسوم من قبل شارلي إيبدو إدانات جديدة من دول بينها إيران وباكستان وتركيا.