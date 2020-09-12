ترحيب بريطاني بالاتفاق البحريني الإسرائيلي

كتبت أسماء لمنور في السبت 12 سبتمبر 2020 01:14 صباحاً - منذ ساعتين

اعلن وزير الخارجية البريطاني دومنيك راب، الجمعة، إن بلاده ترحب باتفاق السلام بين البحرين وإسرائيل الذي أعلن عنه في وقت سابق اليوم.

وقالل راب أن بريطانيا تتمنى أن تخطو مزيد من الدول خطوات مماثلة من أجل التقدم بعملية السلام في الشرق الأوسط.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اعلن مساء الجمعة، عن اتفاق مملكة البحرين وإسرائيل على إبرام اتفاق سلام، واصفا إياه بـ”الإنجاز التاريخي”.

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وغرد ترامب على حسابه الرسمي عبر تويتر، قائلا: “إنجاز تاريخي آخر اليوم.. صديقانا العظيمان إسرائيل ومملكة البحرين يتفقان على اتفاق سلام”.

واضاف: “ثاني دولة عربية تصنع السلام مع إسرائيل في 30 يوما”، في إشارة إلى اتفاق السلام الذي أبرمته دولة الإمارات مع إسرائيل.

وقال بيان أميركي بحريني إسرائيلي مشترك، إن الرئيس ترامب، والعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، تحدثوا اليوم، وتمت الموافقة على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة بين إسرائيل ومملكة البحرين.

واضاف البيان: “هذا اختراق تاريخي لتعزيز السلام في الشرق الأوسط. إن فتح الحوار والعلاقات المباشرة بين هذين المجتمعين الديناميكيين والاقتصادات المتقدمة، سيواصل التحول الإيجابي للشرق الأوسط ويزيد الاستقرار والأمن والازدهار في المنطقة”.