كتب هاني نصر العربي في السبت 12 سبتمبر 2020 01:13 صباحاً - انت الان تقراء خبر تونس تحبط مخططا ثانيا لإقامة إمارة إرهابية جنوب البلاد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت السلطات التونسية، الجمعة، في إحباط مخطط إرهابي هو الثاني خلال 48 ساعة، بعد القبض على 9 تكفيريين بمحافظة مدنيين على الحدود الليبية.

وبحسب بيان لوزارة الداخلية التونسية – اطلعت عليه "العين الإخبارية" – فإن أفراد الخلية الإرهابية كانوا يخططون لاستهداف دوريّات أمنيّة باستعمال حزام ناسف والقيام بعمليات رصد للدوريّات، واستقطاب الفئة الشبابية للانضمام لها.

ولليوم الثاني على التوالي، يتمكن الأمن التونسي من كشف مخطط إرهابي يهدف إلى إقامة "إمارة إرهابية" جنوب البلاد.

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والخميس، كشفت تونس عن مخطط إرهابي يستهدف إعلان إمارة إرهابية في منطقة "بئر السعد" بمحافظة قفصة الجنوبية.

وفي "عملية الخميس"، 10 سبتمبر/أيلول الجاري، ألقت السلطات التونسية القبض على 3 تكفيريين بعد أن تعمدوا التأثير على إمام بأحد المساجد بالجهة قصد استقطاب الفئات الشبابية.

وأصدرت النيابة التونسية إذناً بإحالة المتهمين إلى التحقيقات مع التحفظ عليهم جميعا، تمهيداً لإحالتهم إلى إحدى المحاكمات بتهمة "الاشتباه في الانتماء إلى تنظيم إرهابي".

والأحد الماضي، أحبطت السلطات التونسية عملية إرهابية استهدفت دورية أمنية بمحافظة سوسة راح ضحيتها رجل شرطة وجرح آخر .