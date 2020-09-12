شكرا لقرائتكم خبر عن البرازيل: 43 ألف إصابة و 874 وفاة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية أمس الجمعة، تسجيل 874 حالة وفاة 43718 حالة إصابة جديدة جراء فيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية. وسجلت البرازيل حتى الآن 130396 حالة وفاة وأربعة ملايين و282164 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا. وتعد البرازيل أكثر الدول تضررا في العالم بعد الولايات المتحدة فيما يتعلق بإجمالي عدد الوفيات.

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