شكرا لقرائتكم خبر عن 151 إصابة جديدة و17 وفاة بكورونا في مصر والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة المصرية أمس الجمعة، تسجيل 151 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و17 وفاة مقابل 154 حالة إصابة و13 حالة وفاة الخميس. وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد إن "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس هو 100708 حالات من ضمنهم 82473 حالة تم شفاؤها، و 5607 حالات وفاة".

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