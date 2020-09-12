شكرا لقرائتكم خبر عن مالي تسجّل 11 إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

سجّلت مالي خلال الساعات الـ24 الماضية 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد. وأوضحت وزارة الصحة المالية في بيان لها أمس، أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في مالي بلغ 2881 حالة، فيما استقر إجمالي حالات الوفاة عند127 حالة وفاة.

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