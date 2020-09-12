وفاة مدير شرطة الاحداث في ذي قار بفايروس كورونا

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "مدير شرطة الاحداث في قيادة شرطة ذي قار العميد عبد المهدي عويد توفي اليوم اثر اصابته بفايرس كورونا".

واعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، عن تسجيل 4254 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ووفاة 67 حالة، فيما اشارت الى تماثل 3579 حالة جديدة للشفاء من الفيروس.