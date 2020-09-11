شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تسجّل 377 إصابة جديدة بكورونا والمغرب 2430 والان نبدء بالتفاصيل
وأوضحت وزارة الصحة التونسية في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في تونس بلغت 6259 إصابةً، فيما ارتفع إجمالي حالات الوفيات إلى 105 حالات.
فيما سجّل المغرب خلال الساعات الـ ٢٤ الماضية 2430 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليصل العدد الإجمالي للمصابين منذ بدء الوباء فيه إلى 82197.
وأوضحت وزارة الصحة المغربية اليوم أنها سجّلت 33 حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ عدد الوفيات 1524، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 64194 حالة.
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