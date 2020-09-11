اتفاق البحرين وإسرائيل.. ترحيب عربي ودولي بالإنجاز التاريخي

رحبت العديد من الدول العربية والغربية بموافقة البحرين على إبرام اتفاق سلام مع إسرائيل، مشيرين إلى أنها إنجاز تاريخي مهم آخر يساهم في استقرار وازدهار المنطقة.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة أنّ البحرين وإسرائيل توصلتا إلى "اتفاق سلام"، وتحدث في تغريدة على "تويتر"، عن "خرق تاريخي جديد اليوم".

وقال بيان مشترك صدر عن الولايات المتحدة وإسرائيل والبحرين، إنّ كلا من رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني سيوقعان "إعلان السلام" الثلاثاء في واشنطن، في المراسم نفسها التي سيوقع خلالها على الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي.

وقال نتنياهو في رسالته "احتجنا إلى 26 عاما للانتقال من اتفاق سلام ثان إلى اتفاق سلام ثالث، لكن فقط 29 يوما للتوصل إلى اتفاق سلام رابع مع دولة عربية".

وأشادت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي في بيان لها اليوم، بقرار مملكة البحرين إقامة علاقات رسمية مع إسرائيل، معربة عن أملها في أن يكون لهذه الخطوة أثر إيجابي على مناخ السلام والتعاون إقليميا ودوليا.

وأشارت الوزارة إلى أن قرار مملكة البحرين مباشرة العلاقات مع إسرائيل يعد خطوة مهمة لتعزيز الأمن والازدهار في المنطقة، مؤكدة أن الخطوة من شأنها توسيع نطاق التعاون الاقتصادي والثقافي والعلمي والدبلوماسي.

وهنأت هند مانع العتيبة مديرة الاتصال الاستراتيجي في وزارة الخارجية والتعاون الدولي، البحرين وإسرائيل على قرارهما إقامة علاقات دبلوماسية كاملة، قائلة إنه "يمثل إنجازًا تاريخيًا مهمًا آخر سيساهم بشكل كبير في استقرار وازدهار المنطقة".

وقال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، إنه تابع باهتمام بالغ البيان الثلاثي الصادر من الولايات المتحدة الأمريكية والبحرين وإسرائيل بشأن التوافق حول إقامة علاقات دبلوماسية بين مملكة البحرين وإسرائيل.

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وثمن الرئيس المصري، في تغريدة له على "تويتر" هذه "الخطوة الهامة نحو إرساء الاستقرار والسلام في منطقة الشرق الأوسط وبما يحقق التسوية العادلة والدائمة للقضية الفلسطينية".

خطوة تعزز الاستقرار

ومن جانبه، قال الدكتور علي راشد النعيمي، عضو المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي، الجمعة، إن السلام خير للجميع وهو الخيار الوحيد الذي يمكن من خلاله تحقيق الأمن والاستقرار والرفاهية والرخاء لجميع شعوب المنطقة.

وأكد النعيمي، تعقيبا على معاهدة السلام بين البحرين وإسرائيل، إن مملكة البحرين تدفع خيار السلام للأمام بإعلانها إقامة علاقات مع إسرائيل.

وأشادت الولايات المتحدة بإقامة البحرين وإسرائيل علاقات كاملة، وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن المعاهدة بين البحرين وإسرائيل تمثل نقلة تاريخية أخرى باتجاه السلام في الشرق الأوسط.



ووجه الشكر إلى مملكة البحرين على استضافتها ورشة السلام في المنامة 25 يونيو/حزيران 2019، مؤكداً أنها كانت خطوة هامة لتحقيق الاستقرار.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كايلي ماكناني:" خلال الثلاثين يومًا الماضية، الرئيس دونالد ترامب توسط في سلسلة من الاتفاقيات التاريخية: السلام بين إسرائيل والإمارات، السلام بين إسرائيل والبحرين، التطبيع الاقتصادي بين صربيا وكوسوفو، أمريكا لا تزال قائدًا لا غنى عنه على الساحة العالمية!".

اعتبر جاريد كوشنر كبير مستشاري الرئيس الأمريكي، الجمعة، أن معاهدة السلام بين إسرائيل والبحرين "أعادت إحياء آمال السلام".

ورحبت بريطانيا بإقامة البحرين علاقات رسمية كاملة مع إسرائيل، مشيرة إلى أنها خطوة تعزز الاستقرار.

وقال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب في تغريدة على موقع "تويتر": أرحب بشدة بإعلان إقامة العلاقات بين البحرين وإسرائيل وآمل أن تتبع المنامة دول أخرى".

وتابع، أن إقامة العلاقات بين الدول العربية وإسرائيل يعزز السلام في الشرق الأوسط.