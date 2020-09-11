شكرا لقرائتكم خبر عن الجالية المصرية فى إسبانيا: طلب محمد على باللجوء السياسى شبه مرفوض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال عادل رضوان عضو الجالية المصرية فى إسبانيا، إن كل العالم يعرف أن المقاول الهارب محمد على مقيم وله منزل فى برشلونة، لكن الحكومة الإسبانية لها رأى آخر فى هذا الموضوع، موضحًا أن طلب المقاول باللجوء السياسى لإسبانيا شبه تم رفضه، خاصة أن الكلمة الأولى والأخيرة هنا للقضاء وليس للسياسيين.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى محمد الباز ببرنامج "آخر النهار" المذاع على قناة النهار: "طلبوا من محمد على بعض الأوراق لقبول اللجوء السياسى، وأعطوه مهلة 40 يوما، ومر منها 10 أيام".