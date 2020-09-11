شكرا لقرائتكم خبر عن الهيئة العليا للوفد تجدد الثقة في أبو شقة رئيسا للحزب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جدد أعضاء الهيئة العليا لحزب الوفد الثقة في المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، مؤكدين أنه شخصية وطنية ويعمل من أجل مصلحة الوطن والوفد.

جاء ذلك خلال افتتاح القاعة الكبرى للاجتماعات بالمقر الرئيسي للحزب في بولس حنا بالدقي، اليوم الجمعة، على مساحة 700 متر، تتسع لـ 200 شخص استعدادًا لأن تكون هذه القاعة جاهزة لأي اجتماعات مشتركة بين الهيئة العليا والهيئة البرلمانية لمجلس النواب والهيئة البرلمانية لمجلس الشيوخ أو أية اجتماعات حزبية أخرى على نطاق واسع.