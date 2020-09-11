شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوفد يفتتح المقر الملحق الجديد ببيت الأمة.. ويطلق عليه اسم فؤاد سراج الدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتح المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، القاعة الكبرى للاجتماعات بالمقر الرئيسي للحزب في بولس حنا بالدقي على مساحة 700 متر، تتسع لـ200 شخص، وذلك استعدادًا لأن تكون هذه القاعة جاهزة لأي اجتماعات مشتركة بين الهيئة العليا والهيئة البرلمانية لمجلس النواب والهيئة البرلمانية لمجلس الشيوخ أو أية اجتماعات حزبية أخرى على نطاق واسع.

يتضمن المقر الملحق بالمقر الرئيسى 4 قاعات اجتماعات تستوعب كل قاعة 50 عضوًا و4 مكاتب إدارية وذلك في نطاق خطة "أبو شقة" لتطوير الحزب وتحديثه وجعله على مستوى أحدث المقار الحزبية السياسية في العالم.

ومن المقرر أن يُلقي رئيس الوفد خطابًا بهذه المناسبة يُذاع مباشرة على الصفحة الرسمية لحزب الوفد – المركز الإعلامي، يتضمن الرد على كافة الشائعات والفتن والمشكلات المُفتعلة التي يواجهها الحزب، وسيكون حديثًا يتسم بالوضوح والشفافية كعهد الوفديين به.يأتي ذلك بحضور عدد من قيادات وأعضاء بيت الأمة من جميع المحافظات.

وشهد المقر الرئيسي لحزب الوفد بالدقي أعمال تطوير وتجديد، تضمنت مقر الحزب الرئيسي ومقر الجريدة الرسمي بالدقي على أعلى مستوى.

وقرر المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، إطلاق اسم فؤاد باشا سراج الدين على المقر الملحق الجديد بالمقر الرئيسي بالحزب والذي يتضمن قاعة اجتماعات كبيرة تضم 500 شخص بالإضافة إلى أربع قاعة تضم كل منها 50 شخص وعدد من المكاتب الإدارية تقديرا للدور الوطني له.

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وقال أبو شقة، إن فؤاد باشا سراج الدين هو صاحب الفضل الأول في عودة الحزب وشراء الحزب الذي يؤكد أن الوفد يحمل قضايا الوطن جيل بعد جيل بمبادئ ثابتة.