سفارة مصر بواشنطن تعقد ندوة حول تطورات مفاوضات سد النهضة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (أ ش أ):

عقدت سفارة مصر بواشنطن، اليوم الجمعة، ندوة هي الأولى في سلسلة لقاءات تنظمها وزارة الخارجية مع خبراء في إدارة الموارد المائية والري وأعضاء بمراكز أبحاث في عدد من العواصم لمناقشة تطورات مفاوضات سد النهضة وشرح المواقف المصرية في هذا الشأن، واستعراض جهود مصر للتوصل لاتفاق عادل حول ⁧‫سد النهضة.

أعلن ذلك المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية ‬⁩أحمد حافظ فى تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر".

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