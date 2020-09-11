محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

أعلن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، أنه تم استدعاء سفير فلسطين لدى البحرين "فورا" بتعليمات من الرئيس محمود عباس.

وأضاف، حسبما نقلت عنه شبكة "روسيا اليوم"، اليوم الجمعة "سيتم استدعاء السفير من أي بلد مطبع".

وأكد وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي "الاستدعاء الفوري للسفير الفلسطيني المعتمد لدى مملكة البحرين للتشاور ومن أجل اتخاذ الخطوات الضرورية حيال قرار البحرين للتطبيع مع دولة الاحتلال".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في وقت سابق من اليوم عن "اختراق دبلوماسي" جديد بعد التوصل إلى اتفاق سلام بين مملكة البحرين وإسرائيل.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فلسطين تستدعي سفيرها في البحرين بعد تطبيع المنامة مع إسرائيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.