مصرع 2 غرقًا وإنقاذ 3 آخرين بكفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

لقى 2 مصرعهما غرقًا، بينهما طفل، اليوم الجمعة، بينما جرى إنقاذ 3 آخرين من الغرق، أثناء الاستحمام بمياه البحر المتوسط، في البرلس بكفر الشيخ.

تلقى اللواء خالد العزب، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من المقدم أحمد الجمل مأمور مركز شرطة البرلس، بورود إشارة من نقطة شرطة مستشفى برج البرلس بوصول 5 أشخاص بينهم جثتين أحدهما لطفل 3 سنوات، و 3 آخرين في حالة مرضية إثر تعرضهم للغرق بمياه البحر المتوسط.

وتبين أن الضحايا كانوا يمارسون السباحة في مياه البحر المتوسط، بشاطئ الشركة بالبرلس، فيما انتقلت قوة من مركز شرطة البرلس، إلى مستشفى برج البرلس المركزي، لمتابعة حالة الضحايا.

بالفحص تبين أن الجثتين للطفل "شادي.ش.أ"، 3 سنوات، والأخرى لشاب يدعى "معتز.ع.ا.ع"، 19 عامًا، أما المصابين الذين جرى إنقاذهم، هم "محمد.ا.س"، 25 عامًا، ويخضع للعلاج بالعناية المركزة، و"أشرف.م.ع"، 25 عامًا، وسامح.ا.ج"، 17 عامًا.

حرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، فيما جرى وضع الجثتين، بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.