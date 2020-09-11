ضبط عاملين سرقا مهمات السكك الحديدية في سوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران: تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط عاملين بسوهاج؛ لاتهامهما بسرقة مهمات مصلحية تابعة لهيئة السكك الحديدية من داخل مخزن الدريسة بسوهاج وزنت 1700 كيلو جرام. واعترف المتهمان بارتكاب واقعة السرقة بقصد بيع المسروقات والتربح من بيعها، وبإرشادهما تم ضبط المسروقات بمنزل أحدهما. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

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