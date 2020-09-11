العثور على جثة صحفي مقطوعة الرأس شرق المكسيك

العثور على صحافي مقطوع الرأس في شرق المكسيك
أعلنت الشرطة المكسيكية أنّها عثرت الأربعاء في شرق البلاد، في منطقة تنشط فيها عصابات الجريمة المنظّمة وتسودها أعمال عنف، على صحفي مقطوع الرأس.
وقال قائد الشرطة في ولاية فيراكروز (شرق) هوغو غوتيريس إنّ خوليو فالديفيا (41 عاماً)، الصحفي في صحيفة "إل موندو دي فيراكروز"، عُثر عليه مقطوع الرأس.
وسارعت منظمة "مراسلون بلا حدود" إلى مطالبة السلطات بالتحقيق في الصلات المحتملة بين جريمة قتل الصحافي وأنشطته المهنية.
وفالديفيا هو خامس صحفي يُقتل في المكسيك هذا العام، بحسب "مراسلون بلا حدود".
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