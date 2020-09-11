كل ما تريد معرفته عن المرشحين للقبول بقوات أمن المنشآت السعودية

تصدر على مؤشرات البحث بموقع "جوجل" بالمملكة العربية السعودية، مساء اليوم الجمعة، تريند باسم "أمن المنشآت" بعدما أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي في وكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية بالسعودية، بالإعلان عن نتائج المرشحين للقبول النهائي لقوات أمن المنشآت، على رتبة جندي.
ويبحث السعوديون، عن نتائج المرشحين للقبول النهائي لقوات أمن المنشآت، مما جعله يحتل المرتبة السادسة، في قائمة الأكثر بحثًا خلال الساعات الماضية بالسعودية، بأكثر من ألف عملية بحث مختلفة.
رابط نتائج المرشحين لقوات أمن المنشآت:
يمكن للمتقدمين، معرفة النتائج النهائية للقبول النهائي لقوات أمن المنشآت، وذلك من خلال الدخول على بوابة "أبشر" من هنــــــــــا.
تعليمات مهمة قبل الحضور دورة قوات أمن المنشآت :
- على جميع المقبولين نهائي الإلتزام والتقيد بالإجراءاتالإحترازية والبروتوكولات الصادرة من وزارة الصحة والإطلاع على الدليل التوعوي على الرابط الخاص بوزارة الصحة" https://www.moh.gov.sa/HealthAwareness/EducationalContent/PublicHealth/Pages/corona.aspx".
- يمنع دخول أدوية طبية وفي حال الضرورة يحب الإفصاح عنها بالتفصيل عند التحضير .
- يمنع إحضار الملابس المدنية (الثوب، الشماغ، الأدوات الحادة، النظارات الشمسية)
- يمنع الدخان ومايتعلق به، ولا يسمح بدخول جميع أجهزة الاتصالات والتسجيل والتصوير والأجهزة الذكية.
- يمنع على الطالب حضوره لمركز التدريب بسيارته الخاصة ولن يسمح بدخول السيارات أو الوقوف بجانب الأسوار ويتحمل الطالب كامل المسؤلية عند المخالفة .
لمدة 3 أشهر داخلية (بدون خروج أو زيارة).
- نظراً للوضع الراهن وتطبيق الإجراءات الإحترازية للدورات التدريبية سوف تكون الدورة
- رفع مستوى لياقتك البدنية وقبل دخول الدورة سيساعدك في أداء أعمال التدريب بفاعلية ويجنبك التعرض للإصابات.
المستندات المطلوبة عند التحضير للدورة قوات أمن المنشآت:
- أصل الهوية الوطنية مع عدد ( 4 صور منها ) .
- صور ملونة مقاس 3*4 مكشوف الرأس ومحلق بالزي المخصص للدورة على أن تكون خلفية جميع الصور باللون الأبيض مع كتابة الإسم والسجل المدني خلف كل صورة منها ( عدد 4 صور ) .
- إحضار آيبان لحساب بنكي مصدق ( أن يكون مفعل ومحدث ) .
- عدد 1 دفتر (100) ورقة + عدد 2 قلم أزرق + ملف علاقي أخضر .
- الحضور للمركز بلبس الرياضة المطلوب، من المتطلبات لدخول الدورة .
- في حال ثبت إصابتك بفايروس كورونا تزويدنا بنتيجة الفحص على الإيميل ([email protected]) لتحديد التاريخ المناسب لاحقاً لدخولك الدورة التدريبية.
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