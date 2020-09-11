النمسا ترفض الانضمام إلى 10 دول أوروبية تستقبل 400 طفل لاجئ من اليونان

رفضت النمسا اليوم الجمعة، الانضمام إلى 10 دول أوروبية سوف تستقبل 400 طفل لاجئ من مخيم موريا فى جزيرة ليسبوس اليونانية فى بحر ايجه بعد احتراقه عمدا بسبب الاوضاع المعيشية السيئة للاجئين.
للتجمع الاوروبي لاستقبال الاطفال اللاجئين.
وقالت مصادر فى الخارجية النمساوية -في تصريحات اليوم الجمعة- إن النمسا رفضت دعوة وزير الداخلية الألماني هورست سيهوفر للانضمام
ونقلت وسائل اعلامية نمساوية اليوم عن سيهوفر قوله أن عدم مشاركة النمسا هي أمر "مفاجئ"كما تضامن وزير خارجية لوكسمبورغ جان أسيلبورن مع النمسا فى السياسات الصارمة فيما يتعلق بسياسة اللاجئين .
أمام مقر الحكومة النمساوية للضغط عليها للعدول عن موقفها فى رفض استقبال اللاجئين ونظم المظاهرة نشطاء وأحزاب يسارية.
ومن جانب آخر، اندلعت مظاهرات اليوم
وحث المتظاهرون الحكومة على تغليب الاعتبارات الانسانية وانقاذ اللاجئين من الاوضاع المعيشية الكارثية فى جزيرة ليسبوس بالتعاون مع بقية الدول الأوروبية.
يذكر أن حزب الخضر المشارك فى الحكومة يرفض التعنت مع اللاجئين كما أن الرئيس الكسندر فان دير بيلين حث الحكومة على ابداء المرونة فى هذه القضية .
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