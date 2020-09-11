انفجار ضخم في إيران يوقع قتيلا و20 مصابا وخسائر مادية واسعة

هز انفجار ضخم في ورشة بطاريات، مدينة إسلام شهر، قرب العاصمة طهران، ما أودى بحياة شخص واحد وجرح 20 آخرين، فضلا عن انهيار مبنى من 3 طوابق، وتضرر أكثر من 30 مبنى و23 سيارة.



وقال مسؤول دائرة الإطفاء المحلية إيراج تركماني لوكالة الأنباء الإيرانية

إن الانفجار تسبب بـ"تدمير كامل لمعمل البطاريات، وأدى إلى مقتل شخص وخسارة شخص آخر لأحد أطرافه"، مشيرا إلى أن أسبابه لم تتضح بعد، وأن التحقيقات جارية لتحديدها، وفقا لوكالة سبوتنيك الروسية.



وتابع: "وقع الحادث، اليوم الجمعة، وتم الدفع بأربع سيارات إطفاء إلى موقع انفجار محل البطاريات الذي يقع في الطابق الأرضي من مجمع سكني مكون من ثلاثة طوابق".



وذكر أن بعض الجرحى عولجوا على الفور في عيادات خارجية، بينما نقل آخرون إلى مستشفى الإمام الحسين في بهارستان.



وأضاف تركماني أن "أجزاء من المنازل المحيطة بموقع الانفجار، كالجدران والنوافذ تحطمت، كما تضررت سيارتان".