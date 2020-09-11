قال الناطق الرسمي باسم المديرية العامة للأمن المغربى بوبكر سبيك، إن الخلية الإرهابية التي جرى تفكيكها، أمس، على مستوى 3 مدن مغربية كانت ستقوم بعمليات إرهابية من خلال السترات والأحزمة الناسفة، في محاولة لإعادة إحياء الأسلوب الإرهابي المتمثل في العمليات الانتحارية، وهو ما ظهر من خلال طبيعة المضبوطات والمعدات اللوجستية التي عثر عليها بحوزتها.
متعددة وعمليات انتحارية وتفجيرية لتحدث أكبر قدر من الخسائر، وبالتالي إحداث زخم إعلامي كبير على مستوى التهديدات الإرهابية.
وأوضح سبيك، في ندوة صحفية نظمها المكتب المركزى المغربى للأبحاث القضائية "البسيج"، اليوم الجمعة، أن الوسائل المستعملة لدى الخلية الإرهابية كانت ستستغل عكس استعمالها من طرف الإرهاب، وأن هذه الخلية كانت تراهن أهداف
وأضاف: أن الخلية المفككة قامت برصد ومسح ميداني لعدة أهداف محددة بدقة لاستهدافها بعمليات انتحارية، ووصلت إلى مراحل متقدمة قبل الانتقال إلى مرحلة التنفيذ المادي بعد ساعات أو بضعة أيام، مشيرا إلى أن استعمال أحد أعضاء الخلية العنف ضد عناصر التدخل السريع التابع لسلطات الأمن الوطنى المغربى يكشف الطبيعة العنيفة لهذه الخلية.
ووفق المعطيات التي كشف عنها "البسيج"، فإن الخلايا السابقة كانت لديها أسلحة ومضبوطات محظورة، لكن خطورة هذه الخلية تكمن في حصولها على "سترات" وأحزمة ناسفة جاهزة للتفجير.
وأضاف الناطق الرسمى إن "المستحضرات الكيميائية المضبوطة أظهرت أن الأمن المغربى أمام توجه جديد في صناعة المتفجرات، من خلال أوانى الضغط التى تستغل كعبوات ناسفة يمكن استخدامها أيضا في التفجير عن بعد".
وشدد على أن الأمر يدل على "مشروع إرهابي له مجموعة من الأهداف والارتباطات والتقاطعات بالغة التعقيد"، مضيفا أن إجهاض هذا المخطط الهدام لم يكن سهلا، بل تطلب عملا جبارا لعدة شهور.
وأشار إلى أن الخبراء الفنيين أكدوا أن المضبوطات كافية لصناعة أربعة أنواع من المتفجرات والعبوات الناسفة، مؤكدا أن المشروع الإرهابي تم إجهاضه قبل ساعات من تنفيذه.
كانت هذه تفاصيل خبر المغرب: الخلية الإرهابية التى تم تفكيكها أمس إعادة إحياء لأسلوب العمليات الانتحارية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.