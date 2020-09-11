43 إصابة جديدة بفيروس كورونا في السنغال والإجمالي 14193 حالة

أعلنت وزارة الصحة السنغالية، اليوم الجمعة، تسجيل 43 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ليصل بذلك إجمالي الإصابات في السنغال منذ الثاني من مارس إلى 14193 إصابة مؤكدة. مؤكدة. وذكرت الإذاعة السنغالية، نقلا عن بيان لوزارة الصحة، أنهالإصابت الـ43 الجديدة جاءت بعد إجراء 1261 فحصا. وأضافت وزارة الصحة أن 143 مصاباً تماثلوا للشفاء خلال الساعات الـ24 الماضية ليصل إجمالي المتعافين إلى 10350 شخصاً، في حين وصل إجمالي الوفيات إلى 293 شخصا.. ولا يزال 3549 مصابا يخضعون للعلاج في المشافي، منهم 33 في حالة خطيرة.

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