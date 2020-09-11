الخارجية الفلسطينية: 251 حالة وفاة بكورونا و5940 إصابة في صفوف جالياتنا

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الجمعة، تسجيل 251 حالة وفاة بفيروس كورونا، و5 آلاف و940 إصابة، و2010 حالة تعاف في صفوف الجاليات الفلسطينية في العالم.
وأفاد فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع الجالية الفلسطينية فيالولايات المتحدة الأمريكية- وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية- بتسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في صفوف الجالية ليرتفع عدد حالات الوفاة إلى 75 حالة، وبتسجيل 14 إصابة جديدة بالفيروس في كاليفورنيا، ليرتفع عدد الإصابات إلى 3 آلاف و599 إصابة.
وأشارت سفارة دولة فلسطين لدى رومانيا إلى تسجيل أول إصابة بفيروس كورنا في صفوف الجالية في جمهورية مولدفا لطبيب فلسطيني، أثناء تأدية عمله، وتتابع السفارة حالته الصحية وتقف عند احتياجاته المعيشية.
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