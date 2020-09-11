الطيران الروسي يعترض طائرة استطلاع نرويجية فوق بحر بارنتس

اعترض الطيران الروسي، اليوم الجمعة، طائرة استطلاع تابعة للقوات الجوية النرويجية فوق بحر بارنتس.
يقترب من الحدود الروسية، حيث قامت مقاتلة من طراز (ميج-31) تابعة للقوات الجوية للأسطول الشمالي بالتحليق لاعتراضها والتعرف عليها وعدم السماح بانتهاك الحدود الروسية.
وذكر بيان صادر عن المركز الوطني لإدارة الدفاع التابع لوزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة أن القوات الجوية الروسية قامت اليوم برصد هدف جوي
المقاتلة الروسية تعرف على الطائرتين، وتبين أنها طائرة استطلاع وحرب إلكترونية من طراز "فالكون" تابعة للقوات الجوية النرويجية.
وأشار البيان إلى أن طاقم
وذكر مركز إدارة الدفاع الوطني الروسي قبل أيام بأن مقاتلة روسية من طراز "ميج-31" اعترضت طائرة تابعة للقوات الجوية النرويجية بالقرب من الحدود الدولية الروسية فوق المياه المحايدة بحر بارنتس.
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