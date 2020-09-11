بعد الإمارات.. البحرين تعلن الاتفاق على إرساء علاقات دبلوماسية كاملة مع إسرائيل

أصدرت كل من البحرين وإسرائيل وأمريكا، الجمعة 11 سبتمبر/أيلول 2020، بياناً أعلنت فيه الاتفاق على إرساء علاقات دبلوماسية كاملة بين إسرائيل والبحرين، حسبما نقلت وكالة رويترز.

الجمعة أيضا قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن البحرين ستنضم إلى الإمارات في إبرام اتفاق مع إسرائيل لتطبيع العلاقات، والذي من المرتقب أن يقام يوم الثلاثاء 15 سبتمبر/أيلول المقبل، في العاصمة الأمريكية واشنطن.

تصريح الرئيس الأمريكي يأتي بعد أسابيع قليلة من إعلان توصل كل من أبوظبي وتل أبيب إلى اتفاق من أجل "تطبيع كلي للعلاقات"، بوساطة من ترامب، كما سبق أن رشح المنامة وعُمان، إضافة إلى السعودية، من أجل اللحاق بها.

ففي بيان له، الجمعة، أعلن البيت الأبيض من جهته، "التوصل إلى الاتفاق خلال مكالمة، اليوم، بين ترامب وملك البحرين ونتنياهو".

وأكد ترامب، في تدوينة له على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن دولاً أخرى "متحمسة بشكل هائل" للانضمام إلى اتفاق تطبيع العلاقات مع إسرائيل

كما أصدر الزعماء الثلاثة لكل من أمريكا، وإسرائيل، والبحرين "بياناً مشتركاً يقول إنهم اتفقوا على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة بين إسرائيل والبحرين".

وفي أول رد فعل له بعد الإعلان، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بينيامين نتنياهو، إن اتفاق البحرين على تطبيع العلاقات مع إسرائيل "عهد جديد للسلام"

من جهته، وفي تصريح لوكالة "رويترز" للأنباء، قال جاريد كوشنر، كبير مستشاري ترامب، إن " اتفاق إسرائيل والبحرين سيشمل فتح سفارتين".

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قبل هذا الإعلان بدقائق، قال مصدر مطلع لـ"رويترز"، إن البحرين ستعلن الجمعة 11 سبتمبر/أيلول 2020، أنها تعتزم تطبيع العلاقات مع إسرائيل. وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية في وقت سابق، أن البحرين وإسرائيل ستطبّعان العلاقات بينهما.

مراسل الشؤون الدبلوماسية لمحطة (كان) التلفزيونية الإسرائيلية العامة قال على تويتر، إن البحرين ستطبِّع علاقاتها مع إسرائيل، دون أن يذكر مصدراً لمعلوماته.

وقال رافائيل آهرين، مراسل صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيعلن الجمعة، أيضاً، انضمام البحرين إلى الإمارات العربية المتحدة في إقامة علاقات رسمية مع إسرائيل.

كانت البحرين قد قالت الأسبوع الماضي، إنها ستسمح للرحلات الجوية بين إسرائيل والإمارات بعبور مجالها الجوي. جاء ذلك عقب قرار السعودية السماح لرحلة جوية تجارية إسرائيلية بعبور أجوائها في الطريق إلى الإمارات.

البحرين حليف وثيق للسعودية والإمارات، وتستضيف مقر البحرية الأمريكية في المنطقة. وكانت الرياض قد أرسلت عام 2011 قوات إلى البحرين؛ للمساعدة في قمع انتفاضة. كما قدمت السعودية بالاشتراك مع الكويت والإمارات، حزمة إنقاذ اقتصادي للبحرين بقيمة 10 مليارات دولار في عام 2018.

تحاول إدارة ترامب إقناع دول عربية سُنية أخرى بإقامة علاقات مع إسرائيل. وأشارت السعودية إلى أنها ليست مستعدة لذلك. وإذا أقامت البحرين علاقات رسمية مع إسرائيل فستكون رابع دولة عربية تفعل ذلك بعد مصر والأردن والإمارات.

المصدر: رويترز