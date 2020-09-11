الإمارات تهنئ البحرين وإسرائيل على تطبيع العلاقات

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 11 سبتمبر 2020 10:17 مساءً - منذ ساعتين

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الإماراتية هند العتيبة في بيان على تويتر اليوم الجمعة إن الوزارة هنأت البحرين وإسرائيل على قرارهما إقامة علاقات ديبلوماسية كاملة.

وذكر البيان أن الخطوة ستسهم في الاستقرار والرخاء بالمنطقة.

وأصبحت البحرين في وقت سابق الجمعة ثاني بلد خليجي بعد الإمارات يبرم اتفاقاً لتطبيع العلاقات مع إسرائيل.