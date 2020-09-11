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الإمارات تهنئ البحرين وإسرائيل على تطبيع العلاقات

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محرر أ 0 تبليغ

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كتبت أسماء لمنور في الجمعة 11 سبتمبر 2020 10:17 مساءً - منذ ساعتين

الامارات

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الإماراتية هند العتيبة في بيان على تويتر اليوم الجمعة إن الوزارة هنأت البحرين وإسرائيل على قرارهما إقامة علاقات ديبلوماسية كاملة.

وذكر البيان أن الخطوة ستسهم في الاستقرار والرخاء بالمنطقة.

وأصبحت البحرين في وقت سابق الجمعة ثاني بلد خليجي بعد الإمارات يبرم اتفاقاً لتطبيع العلاقات مع إسرائيل.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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