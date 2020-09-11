السيسي: اتفاق السلام بين البحرين وإسرائيل “خطوة تاريخية”

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الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
وصف الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الجمعة، اتفاق السلام بين البحرين وإسرائيل بـ”الخطوة التاريخية”.
وفي تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر قال السيسي “تابعت باهتمام بالغ البيان الثلاثي الصادر من الولايات المتحدة الأميركية والبحرين وإسرائيل بشأن التوافق حول إقامة علاقات دبلوماسية بين مملكة البحرين وإسرائيل”.
وأضاف “أثمن هذه الخطوة الهامة نحو إرساء الاستقرار والسلام في منطقة الشرق الأوسط وبما يحقق التسوية العادلة و الدائمة للقضية الفلسطينية”.
وتابع “أتقدم بالشكر لكل القائمين على تنفيذ هذه الخطوة التاريخية”.
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