ترامب يعلن اتفاق سلام بين البحرين وإسرائيل… “إنجاز تاريخي جديد”

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 11 سبتمبر 2020 10:17 مساءً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 11 - سبتمبر - 2020 8:31 مساءً

بعد أسابيع من اتفاق التطبيع الاماراتي الاسرائيلي، اعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب في تغريدة الجمعة عن اتفاق سلام وصفه بالتاريخي بين إسرائيل والبحرين، حيث قال “إنجاز تاريخي جديد … دولة عربية ثانية تبرم سلاما مع إسرائيل في 30 يوما”.

وفي بيان مشترك بين الولايات المتحدة والبحرين وإسرائيل، اعلن إنه تم الاتفاق على علاقات دبلوماسية كاملة بين البحرين وإسرائيل.

وفي وقت سابق اعلنت وسائل إعلام إسرائيلية إن ترامب سيعلن الجمعة توقيع اتفاق تطبيع تاريخي بين البحرين وإسرائيل، حيث اشارت صحيفة جوريزاليم بوست نقلاً عن مصدر ان “ولي عهد البحرين سلمان حمد آل خليفة سيتواجد في العاصمة الأميركية واشنطن قبيل توقيع اتفاق السلام بين إسرائيل والإمارات الثلاثاء في البيت الأبيض”.

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كما اشار راديو مكان الإسرائيلي الى إن البحرين وافقت على تطبيق العلاقات مع إسرائيل من دون ذكر تفاصيل أخرى، وقالت صحيفة تايمز أوف إسرائيل إن ترامب سيعلن عن الاتفاق بين إسرائيل والبحرين الساعة الواحدة بتوقيت الساحل الشرقي الأميركي، وأضافت أنه من غير المعلوم إذا كانت البحرين ستوقع على “اتفاق إبراهيم” ذاته التي أبرمته الإمارات مع إسرائيل.

ونقلت وكالة رويترز عن مصدر لم تسمه قوله إن البحرين ستعلن التطبيع مع إسرائيل الجمعة.

وسبق ان اعلن ترامب في الامس أن دولة أخرى محتملة قد توقع اتفاق تطبيع مع إسرائيل دون أن يكشف المزيد من التفاصيل، حيث قال إن “الأسبوع المقبل في البيت الأبيض سيتم التوقيع بين الإمارات وإسرائيل، ويمكن أن يكون لدينا بلد آخر يضاف إلى ذلك. وسأقول لكم إن الدول تصطف وتريد الخوض في الأمر”.

وكانت البحرين عبرت في بيان عن “بالغ التهاني” للإمارات بهذه “الخطوة التاريخية” التي “ستسهم في تعزيز الاستقرار والسلم في المنطقة”.