كتب هاني نصر العربي في الجمعة 11 سبتمبر 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الإمارات تهنئ البحرين وإسرائيل على اتفاق السلام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هنأت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الجمعة، مملكة البحرين وإسرائيل على قرارهما إقامة علاقات دبلوماسية كاملة.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الإماراتية هند العتيبة، في بيان على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، إن الخطوة "ستسهم في الاستقرار والرخاء بالمنطقة".

وبهذا أصبحت البحرين، ثاني بلد خليجي بعد الإمارات يبرم اتفاقا للسلام مع إسرائيل.

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من جانبه، أوضح مستشار الرئيس الأمريكي جاريد كوشنير في تصريحه لوكالة رويترز، الجمعة، إن اتفاق السلام بين إسرائيل والبحرين سيشمل فتح سفارتين.

كما ذكر صهر ترامب وكبير مستشاريه لوكالة أسوشيتيد برس أن الاتفاق هو ثاني اتفاق تتوصل إليه إسرائيل مع دولة عربية في غضون 30 يوما بعد التوصل إلى سلام مع دولتين عربيتين فقط - مصر والأردن - قبل سنوات.

وقال كوشنر "هذا سريع جدا.. المنطقة تستجيب بشكل إيجابي للغاية لاتفاق الإمارات العربية المتحدة ونأمل أن تكون علامة على أن المزيد سيأتي".