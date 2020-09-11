تمكنت عناصر الشرطة القضائية في طنجة، من توقيف شخص يشتبه في ارتكابه جرائم سرقة، باستعمال السلاح الأبيض في حق مواطنين.
وبحسب بلاغ للأمن، فإن الموقوف البالغ من العمر 26 عاما، يعيش في وضعية تشرد، إذ كان يعترض سبيل المارة في حي طنجة البالية، وكذا بالقرب من شارع رياض تطوان.
وأوضح البلاغ،، أن الموقوف عثر في حوزته على هواتف مشكوك فيها خلال دورية قامت بها المصالح الأمنية، ليتم إحالته على مصالح الدائرة الأمنية التاسعة.
وواجهت المصالح الأمنية المشتبه فيه مع بعض الضحايا، الذين تعرفوا عليه بسهولة، حيث سبق و أن عرضهم لسرقة هواتفهم بالعنف و باستعمال السلاح الابيض
كانت هذه تفاصيل خبر أمن طنجة يوقف شخصا في وضعية تشرد يشتبه في ارتكابه لسرقات تحت التهديد بالسلاح الأبيض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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