أمن طنجة يوقف شخصا في وضعية تشرد يشتبه في ارتكابه لسرقات تحت التهديد بالسلاح الأبيض

تمكنت عناصر الشرطة القضائية في طنجة، من توقيف شخص يشتبه في ارتكابه جرائم سرقة، باستعمال السلاح الأبيض في حق مواطنين.

وبحسب بلاغ للأمن، فإن الموقوف البالغ من العمر 26 عاما، يعيش في وضعية تشرد، إذ كان يعترض سبيل المارة في حي طنجة البالية، وكذا بالقرب من شارع رياض تطوان.

وأوضح البلاغ،، أن الموقوف عثر في حوزته على هواتف مشكوك فيها خلال دورية قامت بها المصالح الأمنية، ليتم إحالته على مصالح الدائرة الأمنية التاسعة.

وواجهت المصالح الأمنية المشتبه فيه مع بعض الضحايا، الذين تعرفوا عليه بسهولة، حيث سبق و أن عرضهم لسرقة هواتفهم بالعنف و باستعمال السلاح الابيض