الخارجية الروسية: موسكو والرباط لهما رغبة مشتركة لتعميق الحوار السياسي

أكد بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، أن المملكة المغربية والاتحاد الروسي “تحدوهما رغبة مشتركة لتعميق الحوار السياسي بشأن الملفات الدولية والإقليمية الرئيسية، ولتطوير العلاقات الثنائية”.

وأضاف البلاغ، أن وزير خارجية روسيا الاتحادية سيرغي لافروف ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بالمملكة المغربية ناصر بوريطة “ناقشا المهام العملية لتطوير العلاقات الثنائية متعددة الأوجه”.

وأوضح البيان، أن الوزيرين، “ناقشا الاجتماع الثامن للجنة الحكومية المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والتقني، الذي سينعقد في موسكو، وكذلك الاستعدادات الجارية للزيارة القادمة للسيد بوريطة لروسيا”.