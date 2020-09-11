مداهمة شقة في طنجة واعتقال المتهم بحيازة 5 أطنان من المخدرات ضواحي آسفي

أوقفت الفرقة الوطنية التابعة للدرك الملكي، مساء اليوم الجمعة، في شقة باقامة mas palomas وسط طنجة، المتهم الرئيسي في قضية أطنان المخدرات التي حجزها الدرك الملكي الجمعة الماضية بضواحي مدينة أسفي.

وحسب مصدر خاص، فإن الموقوف، وهو ستيني ملقب بـ”الحاج”، عثر داخل شقته على 200 مليون سنتيم، وتم حجز سيارته الخاصة.

يذكر أن مصالح الدرك الملكي، كانت قد اعتقلت خمسة أشخاص، بعد حجزها لـ5 أطنان من الشيرا ضواحي أسفي.