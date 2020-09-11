صحيفة ألمانية تؤكد على دور ماكرون في مواجهة إستفزازات تركيا بالمتوسط

الجمعة 11 سبتمبر 2020

أكدت صحيفة "هاندلسبلات" الألمانية (خاصة)، اليوم الجمعة، إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يشكل جبهة قوية في جنوب المتوسط لمواجهة استفزازات أنقرة.

وكان ماكرون استضاف في وقت سابق أمس، قمة غير رسمية في جزيرة كورسيكا الفرنسية، شاركت فيها 7 دول أوروبية واقعة في جنوب المتوسط، لبحث سبل مواجهة الاستفزازات التركية.

وقال ماكرون في تصريحات صحفية "يتعين أن نكون، نحن الأوروبيون، واضحين وحازمين، ليس مع تركيا كأمة أو كشعب، وإنما مع حكومة الرئيس (رجب طيب) أردوغان"، متابعا "تركيا لم تعد شريكا".

وتابع أن الحكومة التركية تنخرط في "سلوك غير مقبول" عبر قيامها بالتنقيب عن الغاز في مياه تابعة للمناطق القبرصية. وادعائها كذلك أن لها منطقة اقتصادية خالصة في مياه تابعة لليونان.

صحيفة "هاندلسبلات" كتبت اليوم "ماكرون يتخذ خطوات واضحة لتشكيل جبهة قوية ضد أنقرة في جنوب المتوسط"، مضيفة "الرئيس الفرنسي لم يعد يريد التصرف بشكل أحادي، ويريد تصرف جماعي ضد التحركات التركية".

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وتابعت الصحيفة "تكتل جنوب المتوسط يعرض الحوار، لكنه يستعد لمناقشة فرض عقوبات أوروبية قوية ضد تركيا خلال قمة الاتحاد الأوروبي المقررة يومي 24 و25 سبتمبر/أيلول الجاري".

ولفتت الصحيفة إلى أن ماكرون لن يتراجع عن تحركاته القوية ضد أنقرة لأن الأخيرة تحاول توسيع نفوذها في شمال وغرب أفريقيا، وهي مناطق استراتيجية بالنسبة لفرنسا.

ووفق "هاندلسبلات"، فإن تكوين جبهة موحدة ضد تركيا في جنوب المتوسط، يفاقم عزلة الأخيرة، ويزيد الضغوط السياسية عليها.

وأمس، طالب لوكاس ماندل، النائب البارز بالبرلمان الأوروبي، بوقف كافة المساعدات الأوروبية لتركيا عقابا على أنشطتها المزعزعة للاستقرار في شرق المتوسط.

وتبحث قمة الاتحاد الأوروبي المقررة في 24 سبتمبر المقبل فرض عقوبات على أنقرة بسبب سلوك الأخيرة العدواني في شرق المتوسط وتنقيبها عن الغاز في مياه قبرص واليونان، وتهديدها بشن حرب.