شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات ومصر: قرار البحرين خطوة مهمة لتعزيز أمن المنطقة والان نبدء بالتفاصيل
فيما أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مكالمة هاتفية، مساء اليوم، مع الشيخ حمد بن عيسي آل خليفة ملك مملكة البحرين للتهنئة علي خطوة السلام التاريخية التي قامت بها البحرين والتي ستفتح آفاق تحقيق السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وكذلك التسوية الشاملة للقضية الفلسطينية.
من جانبه، أعرب الشبخ حمد بن عيسي عن خالص تقديره وامتنانه لهذه اللفتة من الرئيس المصري ولجهوده لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة امتدادا للدور المصري التاريخي الرائد لنشر السلام في منطقة الشرق الأوسط.
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