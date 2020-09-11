لا إصابات في انفجار مستودع للذخيرة شرقي مدينة الزرقاء الأردنية

أعلنت السلطات الأردنية أنّ انفجاراً وقع فجر الجمعة في مستودع للذخيرة شرقي مدينة الزرقاء (25 كلم شرق العاصمة عمّان) في منطقة غير مأهولة بالسكّان، من دون أن يسفر عن سقوط قتلى أو جرحى.

وقال التلفزيون الرسمي في خبر عاجل "انفجار في منطقة الغباوي في الزرقاء".

ولاحقاً نقل بيان للقوات المسلّحة الأردنية عن مصدر عسكري مسؤول قوله إنّ "انفجاراً وقع فجر اليوم الجمعة في أحد مستودعات الذخائر قيد التفكيك القريبة من مدينة الزرقاء".

وأكّد المصدر أنّ "المستودعات التي وقع فيها الانفجار تقع في منطقة غير مأهولة بالسكان، وشكّلت لجنة للوقوف على أسباب الانفجار".

ولم يعط المصدر مزيداً من التفاصيل، لكنّ تسجيلات فيديو انتشرت بكثرة على مواقع التواصل الاجتماعي أظهرت كرة لهب ضخمة ترتفع في سماء مظلمة تلتها أصوات انفجارات عدّة.

من جهته، قال وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة في بيان إن "انفجاراً وقع في الساعات الأولى من فجر الجمعة بمستودع يحتوي على قنابل مورترز غير صالحة للاستعمال تابع للقوات المسلّحة - الجيش العربي، يقع شرق مدينة الزرقاء".

وأضاف أنّ "التحقيقات الأوليّة تشير إلى أنّ الانفجار نتج عن تماسّ كهربائي في المستودعات التي تقع في منطقة معزولة وغير مأهولة بالسكان وتخضع للمراقبة المباشرة بواسطة الكاميرات".

وأكّد الوزير أنّه "وفقاً للقيادة العامة فإنه حتّى اللحظة لم تسجّل أي إصابات نتيجة الانفجار".

وتضم محافظة الزرقاء التي يقطنها نحو 1,5 مليون أردني عدداً من معسكرات ومستودعات الجيش الأردني.

