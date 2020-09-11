الزوراء يعلن الحداد ثلاثة ايام على روح ناظم شاكر

2020-09-11 | 21:33
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اعلن نادي الزوراء الرياضي، الحداد ثلاثة ايام على روح المدرب ناظم شاكر.
وتوفي شاكر بسبب مضاعفات اصابته بفيروس كورونا في احدى مستشقيات اربيل مساء اليوم.
وذكر نادي الزوراء في بيان مقتضب ان "الهيئة الادارية لنادي الزوراء، تعلن الحداد ثلاثة ايام على روح المدرب ناظم شاكر".
يذكر ان شاكر مثل المنتخب الوطني في كأس العالم 1986.
وذكر نادي الزوراء في بيان مقتضب ان "الهيئة الادارية لنادي الزوراء، تعلن الحداد ثلاثة ايام على روح المدرب ناظم شاكر".
يذكر ان شاكر مثل المنتخب الوطني في كأس العالم 1986.
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