رياضة 2020-09-11 | 21:33 357 مشاهدة

اعلن نادي الزوراء الرياضي، الحداد ثلاثة ايام على روح المدرب ناظم شاكر. وتوفي شاكر بسبب مضاعفات اصابته بفيروس كورونا في احدى مستشقيات اربيل مساء اليوم. وذكر نادي الزوراء في بيان مقتضب ان "الهيئة الادارية لنادي الزوراء، تعلن الحداد ثلاثة ايام على روح المدرب ناظم شاكر".



يذكر ان شاكر مثل المنتخب الوطني في كأس العالم 1986.

يذكر ان شاكر مثل المنتخب الوطني في كأس العالم 1986.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الزوراء يعلن الحداد ثلاثة ايام على روح ناظم شاكر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.