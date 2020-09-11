اجرام النجف تكشف عن جريمة قتل بعد ساعات من تنفيذها داخل مقبرة وادي السلام

كشفت مديرية اجرام النجف، الجمعة، عن جريمة قتل بعد ساعات من تنفيذها داخل مقبرة وادي السلام.

وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "قائد شرطة النجف اللواء فائق فليح الفتلاوي اشرف على كشف جريمة قتل بعد تلقي بلاغا بحدوثها وشكل فريقا للتحقيق من مدير قسم مكافحة اجرام النجف ومدير قسم شرطة النجف الاشرف الجنوبي وضابط مركز الغري وعدد من الضباط والمنتسبين".

Advertisements

واضافت انه "خلال التحقيق وجمع المعلومات تم اكتشاف جريمة قتل في مقبرة وادي السلام وكشف هوية الجاني وهو من سكنة محافظة بغداد ودخل المحافظة ضمن مجموعة مواطنين لزيارة المقبرة إذ تم التعرف على سائق المركبة باص نوع كوستر وتم الاتصال به عبر الموبايل من قبل قسم الاتصالات و إبلاغه بوجود قاتل من ضمن الركاب والاستفسار منه عن مكان سير المركبة".

وتابعت انه "تم تحديد مكان المركبة شمال محافظة بابل والتي متوجهة إلى بغداد وبعد التنسيق مع الجهات المختصة تم مطاردة المركبة والوصول إليها والقاء القبض على المتهم وإحالته للقضاء لينال جزاءه العادل".