نشوب حريق داخل فندق بالمدينة القديمة في النجف

افاد مصدر امني، الجمعة، بان حريقا اندلع داخل فندق من ٦ طوابق وسط مدينة النجف.
وقال المصدر للسومرية نيوز، ان "حريقا اندلع في فندق الشفاء مكون من ٦ طوابق في المدينة القديمة وسط النجف الاشرف في شارع الرسول".
واشار المصدر الى ان "فرق الدفاع المدني سيطرت على النيران حالياً وانقذت 43 نزيلا من نزلاء الفندق بامان".
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