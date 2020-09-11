نشوب حريق داخل فندق بالمدينة القديمة في النجف

وقال المصدر للسومرية نيوز، ان "حريقا اندلع في فندق الشفاء مكون من ٦ طوابق في المدينة القديمة وسط النجف الاشرف في شارع الرسول".

واشار المصدر الى ان "فرق الدفاع المدني سيطرت على النيران حالياً وانقذت 43 نزيلا من نزلاء الفندق بامان".