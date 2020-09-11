امانة بغداد تعلن عن حملة خدمية مكثفة في الاحرار والشهداء والمتنبي

اعلنت امانة بغداد، الجمعة، المباشرة بحملة خدمية "مكثفة" تشكل ثلاث مناطق في جانب الرصافة. وذكرت الامانة في بيان تلقته الخليج 365، ان ملاكاتها باشرت في بلدية الرصافة ومع لحظة مغادرة رواد وزوار شارع المتنبي للشارع بالاضافة الى انصراف المتبضعين وقلة الحركة في مركز العاصمة الثقافي والتجاري وحسب الخطة الموضوعة سيما الخاصة بيوم الجمعة لخصوصيته بحملة مكثفة لرفع النفايات وغسل المواقع المذكورة بالاضافة الى تنظيف وغسل الجسور ابرزها الشهداء والسنك والاحرار واستمرت الحملة حتى ساعات المساء المتأخرة".



واكدت الامانة ان "هناك صعوبة في ممارسة اعمالها الخدمية مع ذروة الحركة وكثافتها في ساعات الصباح سيما في وسط بغداد الثقافي والتجاري ما يضطرها مواكبة الحركة بما يسمح به من جهد وحتى مغادرتهم لتباشر بعدها بالتواجد بكامل ملاكاتها بحملات مكثفة تقوم على اثرها برفع مئات الاطنان من النفايات وغسل عشرات الشوارع وتهيئتها ليوم جديد وبالتنسيق مع القوات الامنية".

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